На создание медиахолдинга Союзного государства направят 1 млрд рублей

Валерий Шарифулин/ТАСС На запуск медиахолдинга Союзного государства (СГ) будет направлен 1 млрд рублей, в 2024 году расходы на телерадиовещательную организацию составят 400 млн рублей, а на газету "Союзное вече" – 263 млн рублей, узнали "Известия".