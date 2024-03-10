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На создание медиахолдинга Союзного государства направят 1 млрд рублей

На создание медиахолдинга Союзного государства направят 1 млрд рублей

Валерий Шарифулин/ТАСС На запуск медиахолдинга Союзного государства (СГ) будет направлен 1 млрд рублей, в 2024 году расходы на телерадиовещательную организацию составят 400 млн рублей, а на газету "Союзное вече" – 263 млн рублей, узнали "Известия".

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