SpaceX вывела на орбиту два 15-килограммовых спутника, которые будут следить за выбросами конкретных предприятий

Орбитальная группировка GHGSat для мониторинга выбросов выросла до 13 спутников Орбитальная группировка GHGSat, предназначенная для обнаружения и измерения выбросов парниковых газов, пополнилась двумя новыми спутниками.
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