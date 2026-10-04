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SpaceX вывела на орбиту два 15-килограммовых спутника, которые будут следить за выбросами конкретных предприятий

SpaceX вывела на орбиту два 15-килограммовых спутника, которые будут следить за выбросами конкретных предприятий

Орбитальная группировка GHGSat для мониторинга выбросов выросла до 13 спутников Орбитальная группировка GHGSat, предназначенная для обнаружения и измерения выбросов парниковых газов, пополнилась двумя новыми спутниками.

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