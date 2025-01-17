Требования к играм: в Госдуме призвали к ответственному регулированию

МОСКВА, 17 января, ФедералПресс. Глава комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев прокомментировал свои высказывания о вероятном ограничении доступа к компьютерным играм, в которых используется валюта.
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