Все о Музыке
ГлавнаяНовостиPop-музыкаRock-музыкаБлюз, КантриJazz-музыкаClassic-музыкаИсполнители
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о Музыке

5 022 подписчика

Шэрон Осборн (Sharon Osbourne) размышляет об Оззи спустя год после его смерти

Шэрон Осборн (Sharon Osbourne) размышляет об Оззи спустя год после его смерти

Ровно через год после кончины героя хэви-метала Оззи Осборна Шэрон Осборн (Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne) призывает поклонников вспоминать о ее покойном муже не с грустью, а благодаря музыке и жизнелюбию, которые отличали его.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии