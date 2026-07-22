Шэрон Осборн (Sharon Osbourne) размышляет об Оззи спустя год после его смерти

Ровно через год после кончины героя хэви-метала Оззи Осборна Шэрон Осборн (Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne) призывает поклонников вспоминать о ее покойном муже не с грустью, а благодаря музыке и жизнелюбию, которые отличали его.
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