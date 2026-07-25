Военный оценил последствия ударов по военным объектам Украины для ВСУ

Последствия ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по военным объектам Украины скажутся на Вооруженных силах Украины (ВСУ) не сиюминутно, но скоро, убежден военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
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