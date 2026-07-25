Политика как он...
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Политика как она есть

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Военный оценил последствия ударов по военным объектам Украины для ВСУ

Военный оценил последствия ударов по военным объектам Украины для ВСУ

Последствия ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по военным объектам Украины скажутся на Вооруженных силах Украины (ВСУ) не сиюминутно, но скоро, убежден военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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