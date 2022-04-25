Происшествия

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В Иркутской области следователями транспортной полиции направлено в суд уголовное дело о контрабанде древесины стоимостью свыше 41 миллиона рублей

В период с 2017 по 2020 годы 57-летний житель города Нижнеудинска Иркутской области, приобрел, хранил и переработал в целях сбыта незаконно заготовленную древесину в виде пиломатериала хвойных и лиственных пород объемом более 7,5 тыс.

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