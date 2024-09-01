Политика как он...
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Политика как она есть

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Песков заявил об отсутствии перспектив у отношений РФ и США

Песков заявил об отсутствии перспектив у отношений РФ и США

Перспективы для выхода на траекторию роста в отношениях России и США отсутствуют, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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Комментарии
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Владимир Шалимов
А не так давно президент говорил: &quot;Песков часто такое наговорит...&quot; Что же этот Песков излагает такое &quot;мнение президента&quot; от которого воротит самого президента?
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8 час.
Владимир Шалимов
Не городи чушь - говорящую башку патрон себе подбирает сам. Просто эта башка потом находится в штате АП.
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8 час.
Владимир Шалимов
Ну да,  этот Митька - тайный агент западного влияния. Здесь он упаднически вымолвил то, что поняли немногие. Он сказал, что перспектив у него с его супружницей Навкой съездить в желанные СШП ( Соединённые Штаты Пиндосрани) ПОКА никаких.
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8 час.

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