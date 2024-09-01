Песков заявил об отсутствии перспектив у отношений РФ и США

Владимир Шалимов А не так давно президент говорил: "Песков часто такое наговорит..." Что же этот Песков излагает такое "мнение президента" от которого воротит самого президента?

Владимир Шалимов Не городи чушь - говорящую башку патрон себе подбирает сам. Просто эта башка потом находится в штате АП.