Перспективы для выхода на траекторию роста в отношениях России и США отсутствуют, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Песков заявил об отсутствии перспектив у отношений РФ и США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Шалимов
А не так давно президент говорил: "Песков часто такое наговорит..." Что же этот Песков излагает такое "мнение президента" от которого воротит самого президента?
Ответить
8 час.
Владимир Шалимов
Не городи чушь - говорящую башку патрон себе подбирает сам. Просто эта башка потом находится в штате АП.
Ответить
8 час.
Владимир Шалимов
Ну да, этот Митька - тайный агент западного влияния. Здесь он упаднически вымолвил то, что поняли немногие. Он сказал, что перспектив у него с его супружницей Навкой съездить в желанные СШП ( Соединённые Штаты Пиндосрани) ПОКА никаких.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии