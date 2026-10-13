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Эпиграф

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Как отдыхаем в ноябре 2026: четырёхдневная рабочая неделя ожидает россиян

Как отдыхаем в ноябре 2026: четырёхдневная рабочая неделя ожидает россиян

Дополнительный выходной в честь Дня народного единства предполагается в начале следующего месяца. Рабочая неделя со 2 по 8 ноября станет четырёхдневной, с перерывом в середине.

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