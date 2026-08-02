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test mazurok

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🔥 Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму до 6 августа С 3 по 6 августа в западных и центральных районах республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в ГУ МЧС России по РК.

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