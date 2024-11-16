Nature: китайские генетики вывели сорт томатов, которые на 30 % слаще обычных

Специалисты из Академии сельскохозяйственных наук в Китае представили новый вид генетически модифицированных помидоров, которые отличаются повышенным содержанием сахара, улучшенными вкусовыми характеристиками и стабильной урожайностью.
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