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Влад Шлепченко: «РЭБ осталось полтора-два года, дальше будут

Влад Шлепченко: «РЭБ осталось полтора-два года, дальше будут

51K прочитали Военный эксперт о том, как ВСУ не дали России развить успех и как войну изменили FPV-дроны «Украинским операторам их командование разрешило тратить на убийство одного нашего бойца до четырех FPV-дронов, а на уничтожение одного танка — до 15.

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