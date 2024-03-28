Влад Шлепченко: «РЭБ осталось полтора-два года, дальше будут

51K прочитали Военный эксперт о том, как ВСУ не дали России развить успех и как войну изменили FPV-дроны «Украинским операторам их командование разрешило тратить на убийство одного нашего бойца до четырех FPV-дронов, а на уничтожение одного танка — до 15.