Агентом какой разведки является Зеленский? Ответ дают обозреватели Украина.ру Виноградов и Скачко

Многие события, произошедшие после избрания Зеленского президентом Украины в 2019 году, показывали, что бывший актёр и кинопродюсер, не имея никакого политического опыта, оказался легко управляем определенными кругами Запада, которые направляли его деятельность в антироссийском курсе.