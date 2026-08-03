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Агентом какой разведки является Зеленский? Ответ дают обозреватели Украина.ру Виноградов и Скачко

Агентом какой разведки является Зеленский? Ответ дают обозреватели Украина.ру Виноградов и Скачко

Многие события, произошедшие после избрания Зеленского президентом Украины в 2019 году, показывали, что бывший актёр и кинопродюсер, не имея никакого политического опыта, оказался легко управляем определенными кругами Запада, которые направляли его деятельность в антироссийском курсе.

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