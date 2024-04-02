Бюджет 2024 года на ₽3,2 миллиарда больше, чем 2023 Запросы города растут вместе с ростом численности, ниже список того, куда пойдут денежки: — строительство МКД на Тимирязева для переселения 800 сочинцев из аварийного жилья — капремонт девяти котельных, чтобы в квартирах зимой было как летом без перебоев — пять крупных проектов по водоснабжению и водоотведению во всех районах курорта — 59 квартир приобретут для детей-сирот — увеличение количества скверов и парков, а также благоустройство существующих — целая армия новых пальм, сразу мощных, крупных и красивых — приобретение спецтехники для повышения скорости и качества во время аварийно-спасательных работ — расширение грантовой политики в области культуры и искусства, не хлебом единым ℹ️ Любимый Сочи .