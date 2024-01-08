Во втором дополнении для Atomic Heart будет реализована новая система улучшения с...

Во втором дополнении для Atomic Heart будет реализована новая система улучшения способностейУже менее чем через месяц состоится релиз второго сюжетного дополнения для динамичного экшен-шутера Atomic Heart от студии Mundfish.
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