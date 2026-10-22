В Индонезии нашли редкий вид медленных лори Nycticebus bancanus, считавшийся исчезнувшим 100 лет. Эти ядовитые приматы обитают на острове Банка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВТ Не сажать же за э...
- Ай да товарищ Ким...
- Ай да товарищ Ким...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым