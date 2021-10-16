Русская мафия в Америке: как выходцы из СССР начинали в США в 70е

Большую часть 20 века термина Русская Мафия попросту не существовало. Все изменилось в 70х годах, когда Конгресс одобрил упрощенный въезд в США для так называемых “политических” – людей, которых преследовали по политическим мотивам у себя на Родине.
Большую часть 20 века термина Русская Мафия попросту не существовало. Все изменилось в 70х годах, когда Конгресс одобрил упрощенный въезд в США для так называемых “политических” – людей, которых преследовали по политическим мотивам у себя на Родине.
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