"Авито Работа": спрос на интернет-специалистов в России за год вырос на 93%

К тридцатилетию Рунета сервис "Авито Работа" изучил динамику средних зарплатных предложений, а также количества вакансий по России в сфере диджитал, и составил рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей.
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