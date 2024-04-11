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"Авито Работа": спрос на интернет-специалистов в России за год вырос на 93%

"Авито Работа": спрос на интернет-специалистов в России за год вырос на 93%

К тридцатилетию Рунета сервис "Авито Работа" изучил динамику средних зарплатных предложений, а также количества вакансий по России в сфере диджитал, и составил рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей.

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