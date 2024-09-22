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Врач Ермолаев объяснил, как сохранить ясность зрения за рулем

Врач Ермолаев объяснил, как сохранить ясность зрения за рулем

Водитель, будучи за рулем, должен смотреть вдаль перед собой, а не стараться фокусировать взгляд на номере машины, которая едет впереди, сообщил профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог Алексей Ермолаев.

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