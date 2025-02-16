Архангельский фестиваль «Гармоничная Россия» признан лучшим!

Фестиваль стал победителем всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений.Победителями VII Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений стали 25 организаций, среди которых межрегиональный фестиваль национальных культур «Гармоничная Россия» Архангельского Дома народного творчества.
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