Wylsacom рекомендовал россиянам погружать перегревшиеся смартфоны в лед

Популярный российский YouTube-блогер, который прославился в том числе благодаря распаковкам смартфонов перед камерой, Валентин Петухов, известный также как Wylsacom, дал россиянам несколько советов для быстрого охлаждения перегревшегося летом смартфона.
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