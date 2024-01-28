ГАЗель против «буханки» по снежной целине

И как только в голову приходит такое: сделать из обычной ГАЗели-маршрутки автомобиль-вездеход. Тем не менее, факт: энтузиасты от канала Combat Crew создали свою версию продукта Горьковского автозавода: модернизировали подвеску, поставили большие колеса и коробку передач от …ГАЗ-53.