Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Чернов
    Грамотеи, Что у вас за штраф от 500 до 2 000 ТЫСЯЧ рублей? 2 000 ТЫСЯЧИ - это 2 ляма. Пишите либо от пятисот до ДВУХ...В Госдуме собираю...
  • Стас Гулинов
    Ошибка? Преступление! Куда ООН смотрит?Пентагон: атака б...
  • Игорь Лопандин
    Вот недоумки,один готовится напасть на Россию,второй говорит что Россия хочет напасть,определитесь уже клоуны,да даже...На Украине пригот...

Свердловские полицейские массово уходят в прокуратуру и СК. Инсайд

Свердловские полицейские массово уходят в прокуратуру и СК. Инсайд

Сотрудники МВД восполняют нехватку кадров в надзорных ведомствах Сотрудники свердловского ГУ МВД и муниципальных отделов полиции начали уходить со службы ради работы в областной прокуратуре и региональном управлении Следственного комитета РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх