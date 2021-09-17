Свердловские полицейские массово уходят в прокуратуру и СК. Инсайд

Сотрудники МВД восполняют нехватку кадров в надзорных ведомствах Сотрудники свердловского ГУ МВД и муниципальных отделов полиции начали уходить со службы ради работы в областной прокуратуре и региональном управлении Следственного комитета РФ.
Сотрудники МВД восполняют нехватку кадров в надзорных ведомствах Сотрудники свердловского ГУ МВД и муниципальных отделов полиции начали уходить со службы ради работы в областной прокуратуре и региональном управлении Следственного комитета РФ.
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