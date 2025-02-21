В России расширили меры поддержки домохозяйств с электроотоплением

Правительство России приняло постановление, позволяющее производить пересчёт стоимости электроэнергии с начала 2025 года для людей, проживающих в домах с электроотоплением, следует из соответствующего документа.
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