Сделайте это на выходных: ученые нашли простой способ избежать депрессии

Китайские ученые нашли простой способ избежать депрессии. Исследователи из Центрального Южного университета в Хунане выяснили, что продолжительный сон в выходные дни может значительно улучшить настроение.
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