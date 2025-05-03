ИА "Русский ГУП Продакшн" Из личного архива (ИИ) Как стало известно, что 22 апреля 2025 года в вечернее время “ценнейший” и “незаменимый” мигрант из Таджикистана, воспитанный в лучших традициях своей семьи, в том числе привитый к любви к “бача-бази”, находясь на детской площадке у жилого дома на Советском проспекте в г.