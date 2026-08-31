Заявление главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о необходимости ежемесячно набирать в ВСУ не менее 30 тысяч человек обернулось неудобным для Киева вопросом: если для поддержания армии на текущем уровне требуется такой приток, реальные потери украинских войск, вероятно, значительно выше официально признанных.
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