Буданов* случайно выдал масштаб потерь ВСУ — британцы сложили цифры и сделали мрачный вывод

Заявление главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о необходимости ежемесячно набирать в ВСУ не менее 30 тысяч человек обернулось неудобным для Киева вопросом: если для поддержания армии на текущем уровне требуется такой приток, реальные потери украинских войск, вероятно, значительно выше официально признанных.