Для определённой категории ветеранов предложили сделать парковку бесплатной

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предложил предоставить право на бесплатную парковку во всех территориальных зонах организации платных парковок в населённых пунктах России для определённой категории ветеранов боевых действий.