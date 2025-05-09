Для определённой категории ветеранов предложили сделать парковку бесплатной

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предложил предоставить право на бесплатную парковку во всех территориальных зонах организации платных парковок в населённых пунктах России для определённой категории ветеранов боевых действий.
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