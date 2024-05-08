Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

100 подписчиков

Жители нескольких районов Мангистау из-за дождя с ночи сидят без электричества

Жители нескольких районов Мангистау из-за дождя с ночи сидят без электричества

Жители сел Сайын Шапагатов, Акшукур и Баскудык жалуются, что у них больше 12 часов нет света. Кроме того, в чате акимата области - тысячи сообщений и от жителей Актау - в некоторых микрорайонах из-за огромных луж люди не могут выйти из своих домов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх