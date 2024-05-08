Жители нескольких районов Мангистау из-за дождя с ночи сидят без электричества

Жители сел Сайын Шапагатов, Акшукур и Баскудык жалуются, что у них больше 12 часов нет света. Кроме того, в чате акимата области - тысячи сообщений и от жителей Актау - в некоторых микрорайонах из-за огромных луж люди не могут выйти из своих домов.
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