Жители нескольких районов Мангистау из-за дождя с ночи сидят без электричества

Жители сел Сайын Шапагатов, Акшукур и Баскудык жалуются, что у них больше 12 часов нет света. Кроме того, в чате акимата области - тысячи сообщений и от жителей Актау - в некоторых микрорайонах из-за огромных луж люди не могут выйти из своих домов.