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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Игроки раскритиковали улучшенную версию GTA 5 на ПК GTA 5 Enhanced, согласно официал...

Игроки раскритиковали улучшенную версию GTA 5 на ПК GTA 5 Enhanced, согласно официал...

Игроки раскритиковали улучшенную версию GTA 5 на ПКGTA 5 Enhanced, согласно официальной информации, должна была обеспечить “потрясающую графику”, более быструю загрузку, захватывающее управление, 3D-звук и эксклюзивный контент, но не оправдала высоких ожиданий.

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