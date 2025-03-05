Игроки раскритиковали улучшенную версию GTA 5 на ПК GTA 5 Enhanced, согласно официал...

Игроки раскритиковали улучшенную версию GTA 5 на ПКGTA 5 Enhanced, согласно официальной информации, должна была обеспечить “потрясающую графику”, более быструю загрузку, захватывающее управление, 3D-звук и эксклюзивный контент, но не оправдала высоких ожиданий.