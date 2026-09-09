Фестиваль "Русская рыба": в Петербурге пройдут "Дни высокой моды российской рыбы и морепродуктов"

Фестиваль "Русская рыба" объединит более 30 видов рыбы и морепродуктов из разных регионов России, более 35 рыбных блюд, ресторанные концепции, рыбодобывающие компании, шоу-дегустации, десятки мастер-классов, профессиональный HoReCa-форум и чемпионат по приготовлению рыбы и морепродуктов на гриле.