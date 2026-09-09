Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 979 подписчиков

Фестиваль "Русская рыба": в Петербурге пройдут "Дни высокой моды российской рыбы и морепродуктов"

Фестиваль "Русская рыба": в Петербурге пройдут "Дни высокой моды российской рыбы и морепродуктов"

Фестиваль "Русская рыба" объединит более 30 видов рыбы и морепродуктов из разных регионов России, более 35 рыбных блюд, ресторанные концепции, рыбодобывающие компании, шоу-дегустации, десятки мастер-классов, профессиональный HoReCa-форум и чемпионат по приготовлению рыбы и морепродуктов на гриле.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым