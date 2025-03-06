Ripple выделяет $50 миллионов для повышения осведомленности о криптовалютах в США

На фоне растущего интереса к цифровым активам, но при этом сохраняющейся неопределенности среди инвесторов, Национальная ассоциация криптовалют (NCA) стартовала в США с целью развеять мифы о криптовалютах.
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