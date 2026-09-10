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Французского наемника из ВСУ заочно осудили на 14 лет

Французского наемника из ВСУ заочно осудили на 14 лет

max.ru/Следком Российский суд заочно осудил французского наемника Пердриэля Лоика на 14 лет за участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ.

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