Чубайс до сих пор получает пенсию в России. Вы можете представить себе эти суммы?

Мало вероятно, у нас до сих пор засекречены от собственного народа документы о ВОВ, наверное боимся обидеть кого то!

Наталия

Чубайс, это теперь имя нарицательное, олицетворение грабительской эпохи 90-х. Это почти памятник тех времен со знаком "-". Он неприкасаем! А наш рыжий друг уже легализовался под другой, более соответствующей фамилией.