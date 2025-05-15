Царьград Anton Belitsky/Globallookpress Бывший министр финансов и экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс до сих пор получает пенсию в России.
Чубайс до сих пор получает пенсию в России. Вы можете представить себе эти суммы?
Комментарии
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В К
Мало вероятно, у нас до сих пор засекречены от собственного народа документы о ВОВ, наверное боимся обидеть кого то!
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4 час.
Наталия
Чубайс, это теперь имя нарицательное, олицетворение грабительской эпохи 90-х. Это почти памятник тех времен со знаком "-". Он неприкасаем! А наш рыжий друг уже легализовался под другой, более соответствующей фамилией.
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3 час.
М
ММ
"Чубайс - одна из позорных страниц в истории постсоветской России."- синоним беспомощности Путина...
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2 час.
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