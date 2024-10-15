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Закон, порядок, государство

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Снайперы группировки войск «Центр» обеспечили наступательные действия штурмовых подразделений на Красноармейском направлении зоны СВО

Снайперы группировки войск «Центр» обеспечили наступательные действия штурмовых подразделений на Красноармейском направлении зоны СВО

Эффективность стрельбы на больших дальностях обеспечивает качественная подготовка каждого военнослужащего.

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