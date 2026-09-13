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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Надаль посетил Гран-при Испании

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль посетил этап Гран-при «Формулы»-1 в Мадриде. Испанец также побывал в гараже «Феррари».

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