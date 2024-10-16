Ямалец кухонным ножом пытался зарезать собутыльника

На Ямале под судом оказался житель Надыма, который кухонным ножом пытался зарезать собутыльника. Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено в Надыме 31 марта 2024 года.
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