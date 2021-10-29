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Нигерийская мафия и венесуэльские наркокурьеры добрались до Европы

Нигерийская мафия и венесуэльские наркокурьеры добрались до Европы

Нигерийские мафиозные группировки стали растущим участником незаконного оборота наркотиков из Южной Америки в Европу, проинформировал Альянс повстанцев — расследователей (Alianza Rebelde Investigativa-ARI), 28 октября сообщает InSight Crime.

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