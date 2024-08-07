— Какой сегодня день? — Среда. А что? — Да как будто третий понедельник подряд! 😁😁😁😁 Всем доброго утра! Солнечной среды и хорошего настроения).
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— Какой сегодня день? — Среда. А что? — Да как будто третий понедельник подряд! 😁😁😁😁 Всем доброго утра! Солнечной среды и хорошего настроения).