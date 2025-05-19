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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Россия усиливает экспорт сельхозпродукции в Китай в 2025 году

Россия усиливает экспорт сельхозпродукции в Китай в 2025 году

Китай еще недавно приобретал аграрную продукцию в основном у США и Австралии, а сейчас — у России. Об этом РИА Новости рассказал председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.

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