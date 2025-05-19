Россия усиливает экспорт сельхозпродукции в Китай в 2025 году

Китай еще недавно приобретал аграрную продукцию в основном у США и Австралии, а сейчас — у России. Об этом РИА Новости рассказал председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии