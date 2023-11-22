Израиль предупредил ООН о возможных ударах по ливанскому движению «Хезболла»

Израиль предупредил ООН о возможных ударам по ливанскому движению “Хезболла” Тель-Авив направил обращение в ООН, в котором потребовал призвать ливанскую “Хезболлу” к выполнению резолюции Совбеза 1701, принятой в 2006 году.