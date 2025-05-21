Летние рейсы в Сочи: Теперь казахстанцы смогут полететь на курорт из Уральска

Этим летом из Уральска начнут летать прямые самолеты до Сочи от авиакомпании "ИрАэро".Долететь до русского курортного города Сочи жители Казахстана летом смогут без пересадок, прямые авиарейсы "Уральск-Сочи" авиакомпания "ИрАэро" начнёт осуществлять с 5 июня.