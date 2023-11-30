Панарин установил рекорд "Рейнджерс" по длительности домашней серии с очками

Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин установил клубный рекорд по продолжительности результативной серии в домашних играх на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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