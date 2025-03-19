Российскому скафандру для Луны могут дать название «Орлан-Л»

Прототип оболочки российского лунного скафандра / © НПП «Звезда» Как отметил Поздняков, несколько лет назад специалисты «Звезды» проводили научно-исследовательской работу совместно с Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения для проработки идеи и версий лунного скафандра.