Врачи назвали продукт, снижающий риск диабета

Регулярное употребление этого продукта может уменьшать количество сахара в крови.В последнем выпуске программы «Жить здорово!» кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов обсудили пользу ячменя для здоровья.
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