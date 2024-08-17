Невозвратные тарифы в российских отелях могут ввести в 2025 году

Российским отелям в 2025 году могут разрешить предлагать туристам более дешевые невозвратные тарифы. При отмене бронирования, в том числе в случае форс-мажорных ситуаций, клиентам не вернут плату за него.
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