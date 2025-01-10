Собиратель земель американских

ОЛЕГ ЛАВРОВ Добрый день, Империя. Доктрина Монро плавно перетекает в доктрину Донро, прямо на круглых глазах изумленной публики - и во многих головах сразу возникает вопрос: "А шо, так тоже можно было???" Впрочем, после заголовков типа "Израиль имеет полное право изменить свои границы", потужные вопли о невероятных аппетитах тов.