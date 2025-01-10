Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Все это про Россию. В РФ медицина, образование, соцзащита только для богатых, для супержадной российской буржуазии. Д...Итоги 2024: Геноц...
  • ММ
    Интересно,а словечко ПОТУЖНО в переводе означает часть процесса сидения на унитазе?Последние события...
  • Владимир Минаков
    " будет пробивать Зангезурский коридор через ее суверенную территорию."                                              ...Наступает эра пол...

Собиратель земель американских

Собиратель земель американских

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Добрый день, Империя. Доктрина Монро плавно перетекает в доктрину Донро, прямо на круглых глазах изумленной публики - и во многих головах сразу возникает вопрос: "А шо, так тоже можно было???" Впрочем, после заголовков типа "Израиль имеет полное право изменить свои границы", потужные вопли о невероятных аппетитах тов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх