Американская пара превратила школьный автобус в причудливую лесную хижину на колесах

Трансформация крупногабаритных транспортных средств становится все более популярным увлечением энтузиастов устойчивой жизни согласных довольствоваться малым ради финансовой свободы, да и свободы выбора местожительства тоже.
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