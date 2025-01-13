Певица Клава Кока сообщила о готовности начать отношения с мужчиной 50 лет

Певица Клава Кока стала участницей , в котором назвала свои красные и зеленые флаги в мужчинах. По словам артистки, она не станет вступать в отношения с мужчиной, который откажется дать ей попробовать еду из своей тарелки в ресторане.
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