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От чего зависит здоровье и продолжительность жизни

От чего зависит здоровье и продолжительность жизни

Нейробиолог объясняет, как на нас влияет такой процесс, как гомеостаз. В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга Вячеслава Дубынина, доктора биологических наук, профессора кафедры физиологии человека и животных МГУ им.

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Комментарии
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Раил Газизов
Полная чужь. Он сам пишет о программе. Резерв человека 600 лет. Она сдерживается благодаря таких учёных. Запомните: Жизнь состоит из трёх основных составляющих: первозданная программа жизни, система энергообеспечения и вещества. Любое заболевание начинается с нарушения информации. В России с 2008 года существует энергоинформационная технология Матрица Жизни биом, которая разбивает всё теории учёных медиков
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