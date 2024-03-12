От чего зависит здоровье и продолжительность жизни

Раил Газизов

Полная чужь. Он сам пишет о программе. Резерв человека 600 лет. Она сдерживается благодаря таких учёных. Запомните: Жизнь состоит из трёх основных составляющих: первозданная программа жизни, система энергообеспечения и вещества. Любое заболевание начинается с нарушения информации. В России с 2008 года существует энергоинформационная технология Матрица Жизни биом, которая разбивает всё теории учёных медиков