Нейробиолог объясняет, как на нас влияет такой процесс, как гомеостаз. В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга Вячеслава Дубынина, доктора биологических наук, профессора кафедры физиологии человека и животных МГУ им.
От чего зависит здоровье и продолжительность жизни
Комментарии
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Раил Газизов
Полная чужь. Он сам пишет о программе. Резерв человека 600 лет. Она сдерживается благодаря таких учёных. Запомните: Жизнь состоит из трёх основных составляющих: первозданная программа жизни, система энергообеспечения и вещества. Любое заболевание начинается с нарушения информации. В России с 2008 года существует энергоинформационная технология Матрица Жизни биом, которая разбивает всё теории учёных медиков
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19 час.
Вадим Лебедев
Всё что влияет - выяснить и описать сложно. Темперамент - сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик - то же влияет...
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15 час.
P
Patria
Посмеялась со слов о температуре 36,6 ºС. Я сама 60 лет живу при 35,6 ºС и знаю таких людей.
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7 час.
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