Афганистан: По меньшей мере 20 человек погибли, более 80 получили ранения и 100 человек пропали без вести в Паруне и его окрестностях, провинция Нуристан, в результате сильного наводнения, вызванного проливными дождями.
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